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Российские водители автобусов высадили пассажиров из-за намаза

В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров ради намаза
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Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров из-за намаза. Об этом сообщает «МК Хабаровск».

Инцидент произошел на маршруте № 25. Отказались продолжить поездку во время дневного намаза сразу несколько водителей.

«На предприятии проведено служебное расследование по факту высадки пассажиров из автобусов. Водители, высадившие пассажиров, уволены. С водительским составом проведено собрание, на котором рассмотрена данная ситуация», — заявили в управлении транспорта и промышленности Хабаровска.

Там добавили, что предупредили сотрудников о необходимости соблюдать расписание рейсов. Руководство компании также принесло извинения.

Ранее в Вологде построили теплицу для молитв. Число прихожан постоянно растет, сооружение было построено неподалеку от детского сада.

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