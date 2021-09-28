Власти отреагировали на скандал с учившим детей намазу физкультурником

Власти Перми: религиозного подтекста в действиях учившего детей намазу педагога не было

Власти Перми отреагировали на скандал с учителем физкультуры, который учил школьников намазу. Они заявили, что никакого религиозного подтекста в действиях педагога не было. Соответствующий комментарий опубликован во вторник, 28 сентября, пресс-службой местной администрации в Facebook.

«Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть по-турецки», — говорится в сообщении.

По словам директора пермской школы, преподаватель физкультуры — опытный и грамотный преподаватель, который имеет необходимую квалификацию. Раньше к его работе не было никаких претензий.

Уточняется также, что департамент образования Перми поручил руководству учебного учреждения провести внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что в родители учеников средней общеобразовательной школы №123 пожаловались на обучающего русских детей намазу учителя физкультуры.