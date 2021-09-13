Высадивший россиян из автобуса из-за намаза водитель извинился и попал на видео

Один из водителей автобусов, высадивших в Хабаровске пассажиров из-за намаза, извинился. Видео опубликовано в Telegram-канале «360tv».

«Кое-что произошло в пятницу. С моей стороны произошла ошибка (...). Я извиняюсь перед жителями города Хабаровска», — сказал водитель.

Он добавил, что приносит извинения руководству и сотрудникам компании, где он работал, а также всему мусульманскому народу.

Инцидент произошел 10 сентября. Тогда водители нескольких автобусов высадили пассажиров на маршруте № 24 в Хабаровске. В управлении транспорта и промышленности города заявили, что эти сотрудники уволены. В компании также предупредили остальных водителей о необходимости соблюдать расписание рейсов.