В России учитель упал со стула и умер на глазах у детей

В Башкирии учитель физкультуры и ОБЖ упал со стула и умер на глазах у детей во время урока

В Башкирии школьный учитель умер на глазах у своих учеников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

ЧП произошло в учебном заведении в селе Новая Отрадовка Стерлитамакского района. По информации издания, 46-летний преподаватель физкультуры и ОБЖ Сергей Л. внезапно почувствовал себя плохо во время занятий с детьми.

«Мужчина упал со стула и потерял сознание, после чего скончался», — сообщает Гострудинспекция. Бывшие ученики отмечают, что россиянин был «замечательным и талантливым педагогом».

Причина смерти учителя уточняется.

В июне 2019 года российский учитель физкультуры умер от передозировки наркотиками. Он поступил в больницу с передозировкой вместе со своим знакомым. Второго мужчину врачам удалось спасти.