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Неизвестный уколол восьмилетнего россиянина шприцом

В Минусинске подросток уколол восьмилетнего школьника шприцем в ногу
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В Минусинске Красноярского края подросток уколол шприцем восьмилетнего школьника. Соответствующее видео опубликовали в группе «Проспект Мира — Красноярск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как ребенок проходит мимо неизвестного подростка, который останавливается, втыкает ему в ногу шприц и убегает.

По данным издания «Проспект Мира», мать ребенка обратилась в больницу, однако там ей сказали, чтобы мальчик сдал анализы через две недели. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Правоохранительные органы разыскивают неизвестного подростка, напавшего на восьмилетнего россиянина.

2 августа в Москве 24-летний Роман Ильясов сделал укол с наркотическим веществом в ягодицу 15-летней школьнице. Впоследствии Кузьминский суд Москвы арестовал его по обвинению в склонении к употреблению наркотиков.

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