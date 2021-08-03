Рассказавшая об уколе незнакомца школьница оказалась дочерью известной актрисы

15-летняя школьница, которая заявила, что ее якобы уколол шприцем незнакомец и сделал инъекцию, оказалась дочерью известной актрисы Аллы Платовой. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, полицейские предполагают, что девочка могла все придумать после того, как сама попробовала наркотики. Ей стало плохо, и она побоялась реакции родителей.

Школьница также стала путаться в показаниях. Полицейским она сказала, что гуляла с друзьями, а родителям — что была одна в парке, когда встретила молодого человека, который якобы угостил ее водой. В настоящее время со школьницей работают сотрудники опеки и психологи.

По информации канала, девочка хорошо учится и также занимается конным спортом.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что на теле 15-летней девочки не нашли следа от укола.

2 августа на улице Головачева в Москве 15-летняя школьница шла с прогулки возле лесополосы, когда к ней, как сообщается, подошел мужчина, спросил дорогу и сделал ей укол в ягодицу. После этого она потеряла сознание. Спустя Через некоторое время девушка очнулась около дерева и дошла до расположенного рядом КПП военного училища, где ей вызвали скорую помощь. Школьницу госпитализировали с острым отравлением неизвестным веществом.