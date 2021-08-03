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Раскрыто состояние рассказавшей об уколе от незнакомца девочки из Москвы

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Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

На теле 15-летней девочки, на которую якобы напал незнакомец со шприцем и сделал инъекцию неопознанным веществом 2 августа, не нашли следа от укола. Состояние девочки раскрыла уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ее слова приводит Daily Storm.

«Укол [след] от инъекции на ребенке не обнаружен. Анализы будут только завтра. Поэтому мы ждем результатов анализов, ребенок в безопасности, угрозы никакой нет. Непонятно, что это такое было. Следствие разберется. Но следа от укола нет», — заявила Ярославская.

Как пишет Telegram-канал 112, врачи зафиксировали у школьницы расширенные зрачки и быструю речь. По предварительным данным, девочка сама могла придумать историю о нападении.

Ранее сообщалось, на улице Головачева в Москве на 15-летняя школьница шла с прогулки возле лесополосы, когда к ней подошел мужчина, спросил дорогу и сделал ей укол в ягодицу. После этого она потеряла сознание. Спустя время девушка очнулась около дерева и дошла до расположенного рядом КПП военного училища, где ей вызвали скорую помощь. Школьницу госпитализировали с острым отравлением неизвестным веществом.

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