Раскрыто состояние рассказавшей об уколе от незнакомца девочки из Москвы

На теле 15-летней девочки, на которую якобы напал незнакомец со шприцем и сделал инъекцию неопознанным веществом 2 августа, не нашли следа от укола. Состояние девочки раскрыла уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ее слова приводит Daily Storm.

«Укол [след] от инъекции на ребенке не обнаружен. Анализы будут только завтра. Поэтому мы ждем результатов анализов, ребенок в безопасности, угрозы никакой нет. Непонятно, что это такое было. Следствие разберется. Но следа от укола нет», — заявила Ярославская.

Как пишет Telegram-канал 112, врачи зафиксировали у школьницы расширенные зрачки и быструю речь. По предварительным данным, девочка сама могла придумать историю о нападении.

Ранее сообщалось, на улице Головачева в Москве на 15-летняя школьница шла с прогулки возле лесополосы, когда к ней подошел мужчина, спросил дорогу и сделал ей укол в ягодицу. После этого она потеряла сознание. Спустя время девушка очнулась около дерева и дошла до расположенного рядом КПП военного училища, где ей вызвали скорую помощь. Школьницу госпитализировали с острым отравлением неизвестным веществом.