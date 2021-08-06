Суд арестовал уколовшего шприцем школьницу россиянина

Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова, который уколол 15-летнюю школьницу шприцем. Он обвиняется в склонении к употреблению наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

«Суд арестовал до 4 октября Романа Ильясова, обвиняемого по части 3 статьи 230 УК РФ ("Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических веществ")», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Инцидент произошел 2 августа в Москве на улице Головачева. Потерпевшая, по ее словам, шла с прогулки. В этот момент к ней подошел мужчина, который спросил дорогу, а после сделал ей укол в ягодицу. Девочка потеряла сознание, а когда пришла в себя, дошла до расположенного рядом КПП военного училища. Там ей вызвали скорую. Врачи госпитализировали школьницу с острым отравлением неизвестным веществом.

По данным Telegram-канала «112», при госпитализации врачи зафиксировали у 15-летней девочки расширенные зрачки и быструю речь. В свою очередь уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что на теле подростка не нашли следов укола. По словам источника, знакомого с ситуацией, 24-летний Роман Ильясов действительно сделал укол школьнице в ягодицу, введя девочке наркотики.

Позже стало известно, что подросток оказалась дочерью известной актрисы Аллы Платовой.