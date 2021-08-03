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Рассказавшую об уколе незнакомца школьницу угостили лекарством от эпилепсии

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Фото: Telegram-канал Life Shot

Рассказавшую об уколовшем ее шприцом незнакомце школьницу угостил лекарством от эпилепсии ее новый знакомый. Молодой человек по имени Роман рассказал свою версию произошедшего, его слова передает Telegram-канал LIFE SHOT.

24-летний молодой человек сообщил сотрудникам полиции, что познакомился со школьницей на улице. Они вместе пошли в магазин за водой, а после — в лес, где сидели на пеньках и общались. Там Роман дал попробовать девочке таблетки. Затем, по его словам, появились мужчины, которые его испугали. Он убежал, а школьница осталась.

В настоящее время с молодым человеком работают следователи.

Ранее стало известно, что школьница оказалась дочерью известной актрисы Аллы Платовой. Сотрудники полиции предположили, что девочка могла все придумать после того, как сама попробовала наркотики.

По словам потерпевшей, нападение произошло 2 августа на улице Головачева в Москве. 15-летняя школьница заявила, что шла с прогулки возле лесополосы, когда к ней подошел мужчина, спросил дорогу и сделал ей укол в ягодицу. После этого она потеряла сознание. Спустя некоторое время она очнулась около дерева и дошла до расположенного рядом КПП военного училища, где ей вызвали скорую помощь.

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