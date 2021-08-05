Против уколовшего шприцем школьницу россиянина возбудили уголовное дело

Против россиянина, который уколол 15-летнюю школьницу шприцем и сделал инъекцию, возбудили уголовное дело. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, 24-летний Роман Ильясов действительно сделал укол школьнице в ягодицу и ввел наркотики. Его уже задержали.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что на теле школьницы не нашли следов инъекций. По данным Telegram-канала «112», при госпитализации врачи зафиксировали у 15-летней девочки расширенные зрачки и быструю речь.

Инцидент произошел на улице Головачева в Москве 2 августа. По словам потерпевшей, тогда школьница шла с прогулки и к ней подошел мужчина. Он спросил дорогу и сделал ей укол в ягодицу. Девочка потеряла сознание, а когда пришла в себя, дошла до расположенного рядом КПП военного училища, где ей вызвали скорую. Врачи госпитализировали школьницу с острым отравлением неизвестным веществом.

Позже стало известно, что девочка оказалась дочерью известной актрисы Аллы Платовой.