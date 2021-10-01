Россиянка напала на полицейского и ударила его ножом в шею

В Саратове женщина пыталась убить полицейского в тот момент, когда он оформлял ДТП. Об этом в пятницу, 1 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 27 сентября инспектор ДПС оформлял в служебном автомобиле документы в связи с произошедшей аварией. Неожиданно дверь машины открыла неизвестная женщина, не являвшаяся участницей ДТП, и ударила полицейского ножом в шею. Но его спас воротник формы, на который пришелся удар лезвия.

Женщина нанесла еще несколько ударов ножом, но полицейский защищался, прикрываясь от клинка руками. Напавшая попыталась скрыться. Ее задержали сотрудники Росгвардии.

По предварительным данным, задержанная не знакома с полицейским, на которого напала.

Она отказывается от дачи показаний, мотив нападения не установлен. Женщина не судима. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).