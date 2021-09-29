Россиянка из ревности убила мужа ножом

В алтайском селе Усть-Кан пьяная россиянка убила своего мужа ножом из-за ревности, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Весной 2021 года семейная пара позвала на дворовое застолье односельчанку. Во время распития алкогольных напитков между супругами началась ссора, в ходе которой женщина приревновала мужа к более молодой гостье. Сначала она ударила его стеклянной бутылкой по лицу, после чего мужчина схватил деревянную плашку и стал защищаться.

«В ответ на это злоумышленница убежала в дом, откуда вернулась с ножом, клинком которого с силой нанесла потерпевшему удар в область грудной клетки, причинив тем самым последнему телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева со сквозным повреждением сердца, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Женщину уже привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, в том числе в отношении потерпевшего. Суд назначил ей наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы.

Ранее в Приморском крае суд арестовал 50-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве супруга. По версии следствия, подозреваемая потребовала от 45-летнего мужа развода и раздела накопленного за годы совместной жизни имущества и денег. После этого мужчина стал избивать супругу, в какой-то момент женщина схватила кухонный нож и нанесла сильный колющий удар в грудь мужчины.