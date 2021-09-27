Не поделившая из-за развода деньги россиянка зарезала супруга

В Приморье 50-летняя россиянка не поделила с супругом деньги из-за развода и зарезала его

В Приморском крае суд арестовал 50-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве супруга. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 21 сентября в поселке Ольга Кавалеровского района подозреваемая потребовала от своего 45-летнего мужа развода и раздела накопленного за годы совместной жизни имущества и денег. После этого мужчина стал избивать супругу, в какой-то момент женщина схватила кухонный нож и нанесла сильный колющий удар в грудь мужчины. От полученного ранения он скончался.

Подозреваемая попыталась скрыть орудие убийства и отрицала свою вину, однако в ходе следственных действий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить ее причастность к преступлению. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По уголовному делу назначены ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

26 июля сообщалось, что в Нижнем Новгороде отсидевшая за убийство двух сожителей 50-летняя россиянка зарезала нового мужа.