Отсидевшая за убийство двух сожителей россиянка зарезала нового возлюбленного

В Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве мужа задержана 50-летняя россиянка. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает региональное управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 22 июля после празднования дня рождения 62-летнего потерпевшего, между ним и ранее отсидевшей за два убийства обвиняемой произошла ссора на почве ревности. Мужчине показалось, что на празднике она проявляла излишнее внимание к соседу. Возмущенная подозрениями нового сожителя россиянка схватила нож и нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых он и скончался.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Женщина полностью признала вину, ей грозит до 15 лет колонии. Это будет для нее третья судимость. Она убила двух своих предыдущих гражданских мужей.

15 июля сообщалось о женщине из Нижегородской области, которая зарезала мужа, частично расчленила его и разбросала части тела в саду. Потом она записала видео и покончила с собой.