Зарезавшая мужа россиянка сняла видео и покончила с собой

В Нижегородской области россиянка зарезала и расчленила мужа, а после покончила с собой

В Нижегородской области обнаружены тела супругов с множественными ножевыми ранениями. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает РЕН ТВ.

Погибших обнаружили на территории частного домовладения в Лукояновском районе. По предварительным данным, женщина зарезала мужа, частично расчленила его и разбросала части тела в саду. Потом она записала видео и покончила с собой. О произошедшем стало известно 15 июля, но накануне вечером россиянка звонила подруге и рассказала об убийстве мужа, однако подруга не придала значения ее словам. Позже она решила выяснить, что случилось, и подруга сообщила ей, что они поссорились с мужем и тот уехал. Криминалисты обнаружили рядом с телом погибшей записку с просьбой посмотреть видео на мобильном телефоне. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

30 апреля сообщалось, что во Владивостоке задержали многодетную мать по подозрению в убийстве мужа и двоих детей.