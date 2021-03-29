Бойцы СОБР задержали супругов за расправу над знакомой семейной парой

В Московской области бойцы СОБР задержали супругов, которые организовали убийство знакомой семейной пары. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что преступление было совершено 16 лет назад. Чтобы скрыться от следствия, супруги получили на себя и своих детей документы в соседнем государстве, изменив имена и даты рождения. После этого пара вновь получила российское гражданство, но уже по новым, поддельным документам.

Как уточнила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий, устроить расправу россияне захотели из ревности. В августе 2004 года они решили убить свою знакомую, нашли двух соучастников из числа собственных работников и назначили жертве встречу, на которую та пришла вместе с мужем.

Сначала злоумышленники зарезали знакомую, а затем и ее супруга.

Соучастник преступления, уже отбывший 15-летний срок, опознал задержанных как организаторов убийства.