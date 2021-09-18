Россиянин зарезал брата хозяйственными ножницами

В Иркутской области 46-летний россиянин предстанет перед судом за убийство брата. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 марта во время совместного застолья между братьями возник конфликт. Взаимные упреки перетекли в драку. Обвиняемый нанес сопернику несколько ударов в голову и грудь, после чего вооружился хозяйственными ножницами и нанес еще несколько колющих ранений. Мужчина скончался.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Обвинительное заключение было утверждено прокурором области и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 18 сентября сообщалось, что в Новосибирской области задержан 57-летний россиянин, жестоко расправившийся с 47-летней бывшей сожительницей и ее 8-летней дочерью.