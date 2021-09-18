Россиянин после ссоры убил бывшую сожительницу и ее дочь

Житель Новосибирской области зарезал после скандала бывшую сожительницу и ее дочь

В Новосибирской области задержан 57-летний россиянин, жестоко расправившийся с 47-летней бывшей сожительницей и ее 8-летней дочерью. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 сентября тела убитых были обнаружены в жилом доме Чановского района области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство двух человек») УК РФ. Следователями назначен рад экспертиз, которые должны подтвердить вину мужчины.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина напал на бывшую сожительницу с ножом после очередного скандала. У них часто происходили ссоры.

7 сентября сообщалось о задержании жителя города Лениногорск в Татарстане, который убил сына после просьбы сделать музыку потише.