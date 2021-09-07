Россиянин убил сына после просьбы сделать музыку потише

Жителя Татарстана подозревают в убийстве сына после того, как он сделал ему замечание сделать потише музыку, рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Фигурантом уголовного дела об убийстве стал 54-летний житель города Лениногорск. По данным следователей, вечером в субботу, 4 сентября, мужчина вместе со знакомым выпивали спиртное во дворе дома и слушали громкую музыку. Через некоторое время к ним подошел сосед с просьбой сделать звук потише, но мужчины оказались против.

Когда разгорелся конфликт, из дома вышел 31-летний сын местного жителя и заступился за соседа. Тогда отец напал на своего родственника и ударил его ножом в живот. Пострадавшего увезли на скорой в больницу, где через несколько часов он скончался.

Уголовное дело открыли по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство». Детали инцидента выясняют правоохранительные органы.

Ранее житель Амурской области остался один с полуторамесячным сыном и убил его ударом об пол во время купания из-за того, что разозлился на жену.