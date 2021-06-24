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Россиянин зарезал сожительницу и ее сына

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Фото: телеграм-канал «ЧП Кузбасс»

В Кемеровской области после жестокой расправы над женщиной и ее сыном задержан 42-летний мужчина. Об этом в четверг, 24 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, утром 23 июня подозреваемый пришел к дому 33-летней сожительницы и начал стучаться в дверь. Разбуженная 59-летняя мать женщины отворила и тут же получила удар ножом. Пострадавшая побежала звать на помощь соседей. В это время ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений ворвался в помещение и зарезал сожительницу и ее 8-летнего сына. После этого он нанес ножевое ранение себе и лег спать рядом с телами.

Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали мать убитой. Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

По данным Telegram-канала Mash Siberia, перед тем как вломиться в дом, уголовник перевернул и сжег возле трассы Трудармейский — Артышта легковой автомобиль.

10 сентября 2020 года сообщалось, что в Москве мужчина зарезал жену у торгового центра «Каширская Плаза», женщина получила семь ножевых ранений.

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