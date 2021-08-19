Ограбившего и убившего супругов-пенсионеров россиянина приговорили пожизненно

Суд вынес приговор двум братьям из Амурской области, которые убили пожилую супружескую пару и похитили у них государственные медали и деньги. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчин признали виновными по статьям 105 УК РФ («Убийство»), 162 УК РФ («Разбой») и 324 УК РФ («Незаконное приобретение государственной награды СССР»).

Суд приговорил ранее судимого за три разбоя к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима. Его двоюродный брат проведет 20 лет в колонии строгого режима.

Один из подсудимых отрицал свою вину, в то время как второй взял ее на себя. Он утверждал, что совершил преступление без сообщников.

По версии следствия, 9 января в поселке Серышево двоюродные братья в состоянии алкогольного опьянения ворвались в квартиру пожилых соседей 83 и 87 лет и избили их. Угрожая ножом, нападавшие похитили у потерпевших 300 тысяч рублей, мобильный телефон и две медали «Дети войны 1928-1945 СССР» и «Ветеран труда». После чего мужчины убили супругов и скрылись.

