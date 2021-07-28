Устроивший расстрел в школе Казани предпочел пожизненный срок психбольнице

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом расстреле в казанской школе, скорее хочет в колонию на пожизненный срок, чем принудительное лечение в больнице. Об этом РИА Новости рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, он опасается лечиться в казанской больнице, поскольку боится мести. Также правозащитница рассказала, что Галявиев находится в трехместной камере, отношения с соседями у него нормальные.

21 июля Галявиева поместили в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка». Его вернули в изолятор после прохождения психиатрической экспертизы.

В НИИ имени Сербского молодого человека признали невменяемым на момент совершения преступления. Позднее в Следственном комитете России заявили, что судебная экспертиза в рамках расследования уголовного дела еще не завершена. У следствия пока нет медицинских заключений о вменяемости Галявиева.

Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы. На допросе он заявил, что «осознавал себя богом».