Устроившего расстрел в школе Казани поместили в психиатрическое отделение СИЗО

Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом расстреле в казанской школе, поместили в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Галявиева вернули в изолятор после прохождения психиатрической экспертизы.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что судебная экспертиза в рамках расследования его уголовного дела еще не завершена. У следствия пока нет медицинских заключений о вменяемости Галявиева.

Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы. На допросе он заявил, что «осознавал себя богом».