В Казани сожгли игрушки со стихийного мемориала жертвам массового расстрела

В Казани сожгли игрушки со стихийного мемориала около гимназии №175, который появился после массового расстрела, устроенного Ильназом Галявиевым в мае этого года. Об этом сообщает в Baza.

Местные жители начали приносить игрушки вечером 11 мая, со временем их количество увеличивалось, образовав памятный мемориал. По данным издания, в городской администрации захотели убрать игрушки, чтобы они не вызывали плохие воспоминания у жителей города. Психологи и Минпросвещения посоветовали сжечь плюшевых животных.

Отмечается, что игрушки долгое время лежали у школы и мокли под дождями. Затем их упаковали в пакеты и отправили на склад отдела образования. В администрации не смогли получить разрешение на сожжение в крематории, поэтому решили уничтожить их на территории местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Вместо мемориала в школе установят памятную табличку.

11 мая в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел, жертвами которого стали девять человек: семеро детей и двое учителей. Также 24 человека пострадали. Галявиева арестовали по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы. Во время допроса он заявил, что «осознавал себя богом». 21 июля его поместили в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка».