Врача зарезали в центре Москвы

Уроженца Иркутской области задержали по подозрению в убийстве врача в центре Москвы

По подозрению в убийстве мужчины в центре Москвы был задержан 22-летний уроженец Иркутской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, следствие намерено ходатайствовать об аресте молодого человека. По данным СКР, вечером 13 сентября он в состоянии алкогольного опьянения на Большом Краснохолмском мосту поругался с 66-летним мужчиной. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом, от которых тот скончался на месте преступления.

Погибший — врач-рентгенолог высшей категории, кандидат медицинских наук, сообщает РЕН ТВ. Его нашли лежащим без сознания, а в руке был зажат перцовый баллончик. Врач возвращался домой из поликлиники Литфонда, когда его ударили ножом. Он, пытаясь защититься от нападения, вынул баллончик, уточняет Telegram-канал «Говорит Москва».