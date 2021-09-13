Троих мужчин задержали по подозрению в убийстве российской студентки

В Воронежской области полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в убийстве 20-летней студентки из-за денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

9 сентября 2021 года педагог одного из образовательных учреждений сообщил в полицию об исчезновении 20-летней студентки. 12 сентября в ходе розыскных мероприятий тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в поле недалеко от села Озерное Новохоперского района Воронежской области.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Через некоторое время по подозрению в убийстве девушки задержали троих жителей Борисоглебского района в возрасте 20, 23 и 26 лет.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. Изъято орудие преступления.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, молодые люди знали о наличии крупной суммы денег на банковской карте студентки. Вечером 7 сентября они обманным путем привезли ее в Новохоперский район, где убили и спрятали тело в поле. После чего подозреваемые похитили банковскую карту и мобильный телефон девушки и скрылись.