В Петербурге убили супругов Пушкина и Гончарову

Супруги Пушкин и Гончарова обнаружены погибшими в своей квартире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в квартире на Рябовском шоссе обнаружили тела 43-летней жительницы с фамилией Гончарова и ее 31-летнего супруга с фамилией Пушкин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Уточняется, что погибших нашла сестра убитой. По словам собеседника агентства, из квартиры пропали телевизор, два мобильных телефона и системный блок. В полиции считают, что технику мог украсть убийца.

В Следственном комитете сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении.

По версии следствия, задержанный распивал спиртные напитки в квартире убитых. В ходе возникшей ссоры, он, предположительно, нанес множественные удары ножом хозяевам квартиры и скрылся с места происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.