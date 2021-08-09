В Петербурге главу благотворительного центра убила его подопечная

В Санкт-Петербурге главу благотворительного центра в ходе конфликта убила его подопечная. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, ЧП произошло вечером 8 августа в рабочем доме «Забота», где оказывают помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. Пьяная постоялица повздорила с другой и ударила ее ножом, а затем напала на директора дома. Мужчина погиб от полученного ранения, вторая пострадавшая госпитализирована.

Подозреваемая задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, а также административный протокол за мелкое хулиганство.