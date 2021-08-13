Россиянина посадили за нападение на 96-летнюю блокадницу

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Сергею Ефимову, который пытался убить 96-летнюю пенсионерку в подъезде дома на Васильевском острове. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

По версии следствия, в середине января в подъезде дома на Васильевском острове Ефимов, намереваясь убить 96-летнюю блокадницу, ударил ее по голове и минимум дважды ударил ее колющим предметом. Мотивом нападения послужило то, что пенсионерка пыталась выгнать его на улицу.

Женщину спасла семья полицейских, проживающая в том же доме. Полковник в отставке Эдуард Цветков и его 23-летний сын — сержант полиции Максим Цветков — выбежали из своей квартиры на крики о помощи и удерживали нападавшего до приезда наряда. Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ефимов полностью признал свою вину.