Суд оправдал россиянина за тройное убийство при самообороне

Тверской суд признал невиновным мужчину, который оборонялся от троих человек и убил их

В Твери суд оправдал россиянина Александра Зобенкова, который 2 мая 2020 года в ходе конфликта ранил троих человек ножом — позже они скончались: в его действиях не нашли состава преступления, они были признаны самообороной. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе Тверского областного суда.

Ранее Зобенкова посадили в изолятор и возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ. Однако полтора года спустя суд не нашел в действиях Зобенкова состава преступления и признал его невиновным.

Весной 2020 года Александр Зобенков, его супруга и ребенок, а также знакомые семьи отмечали праздник на территории частного дома в селе Михайловское Тверской области. У Михаила, одного из гостей, была с собой небольшая собака. Она несколько раз выбегала за пределы двора и пугала соседских коз — их было около 30 голов.

В какой-то момент соседка позвонила сыну Василию и попросила поговорить с хозяином собаки: телефонный разговор мужчин быстро перерос в конфликт. Василий взял друга и двоих охранников со стройки, где он работал, и поехал из Солнечногорского района Подмосковья в Тверскую область. За рулем была его невеста, так как к тому моменту Василий (как и Михаил) успел употребить спиртное.

Когда машина подъехала к дому в Михайловском, конфликт продолжился. Хозяин дома Зобенков, выйдя из дома на шум, увидел своего друга Михаила с окровавленными лицом и головой, а также пьяных незнакомцев с палками. Поскольку во дворе находилась его жена и ребенок, он быстро вернулся в дом, взял нож и дал отпор троим оппонентам, нанеся им ранения. Они оказались смертельными: полиция и скорая помощь приехали на место быстро, но спасти раненых не удалось.