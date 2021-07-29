Россиянка зарезала домогавшегося знакомого и спрятала его в шкафу

В Новосибирске 50-летнюю местную жительницу приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина по имени Клавдия отмечала Новый год с сожителем и его приятелем. На утро 1 января ее стал домогаться гость пока хозяин квартиры отсыпался. Клавдия, резавшая овощи на кухне, ударила пять раз ножом мужчину. Тело она завернула в материал для натяжных потолков и спрятала в шкафу.

Через три недели женщина явилась в полицию и призналась в убийстве. В суде она заявила о самообороне, но ее признали виновной в преступлении.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве мужа задержана 50-летняя россиянка. По версии следствия отсидевшая за убийство двух сожителей женщина зарезала нового возлюбленного на почве ревности. Россиянка полностью признала вину, ей грозит до 15 лет колонии.

