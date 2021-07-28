Семейная пара убила россиянина за плевок на кухне

В Саратовской области бывшие супруги предстанут перед судом за убийство своего знакомого. Об этом в среду, 28 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 35-летний мужчина и его 29-летняя бывшая жена пригласили в гости 32-летнего знакомого. Выпив, мужчина плюнул на пол и на сделанное хозяином дома замечание ответил грубой бранью. Тогда глава семьи сходил за молотком и дважды ударил им гостя по голове.

Потерпевший рухнул на колени и обхватил руками рассеченную голову, но к расправе подключилась 29-летняя хозяйка. Схватив нож, женщина начала колоть им гостя, тот пытался защищаться и отмахивался от лезвия. Тогда подозреваемый отобрал у бывшей супруги оружие и сам добил мужчину. Тело погибшего пара погрузила на санки, довезла до моста и выбросила в реку.

На следующий день труп обнаружил прогуливавшийся возле реки случайный прохожий. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. После предъявленного обвинения бывших супругов поместили в СИЗО. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

В январе сообщалось, что житель Казани пришел в гости к возлюбленной, а затем зарезал ее родителей и подругу.