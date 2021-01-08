Россиянин пришел в гости к родителям возлюбленной и зарезал их

Житель Казани пришел в гости возлюбленной, а затем зарезал ее родителей и подругу. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает издание KazanFirst со ссылкой на источник.

События развернулись на улице Чуйкова в столице Татарстана. По словам источника, россиянин пришел в гости к своей 18-летней девушке. На тот момент там также находились ее родители.

Спустя некоторое время между молодым человеком и членами семьи возникла ссора, в результате которой гость набросился с ножом на отца, мать и девушку и зарезал их.

Несмотря на то что все трое пострадавших смогли убежать от нападавшего в подъезд, они скончались в результате полученных травм.

Молодой человек был задержан на месте преступления, по факту произошедшего проводится проверка.

4 января сообщалось о жителе Крыма, который убил полуторагодовалую дочь из-за ее плача.