Подполковник МВД и оперативники убили россиянина в отделе полиции

В Хабаровске задержали начальника отдела полиции в звании подполковника и двоих оперативников по подозрению в убийстве задержанного. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Преступление было совершено полицейскими 26 февраля. Они привели в отдел полиции местного жителя, который был задержан ими после жалобы на домашнее насилие.

Мужчина не признавал вину, тогда силовики избили его. У погибшего сломана подъязычная кость, что может свидетельствовать о том, что его душили. Кроме того, у него перелом левой пластинки щитовидного хряща и кровоизлияние в мягкие ткани шеи. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Гибель задержанного расследовалась полгода, были установлены причастные к убийству полицейские. Им вменяется также превышение полномочий.