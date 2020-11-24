Россиянин подорвался на гранате в момент задержания полицейскими

В Дагестане мужчина подорвался на гранате в момент задержания сотрудниками полиции. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает ТАСС

По данным агентства, россиянина заподозрили в убийстве. Когда полицейские прибыли к его дому на окраине Бабаюрта, подозреваемый вышел к ним с гранатой в руке, после чего вернулся в помещение и подорвался. По предварительным данным никто из сотрудников полиции не пострадал. Погибший ранее уже отбывал наказание за убийство. При этом отмечается, что он не имел отношения к бандподполью и терроризму.

23 ноября сообщалось, что Басманный суд арестовал начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева, задержанного ФСБ за перевозку смертницы для терактов в метро Москвы.