Сына бывшего премьер-министра Дагестана задержали после гибели его девушки

Полицейские задержали сына бывшего премьер-министра Дагестана по уголовному делу о смерти его подруги, которая выпала из окна университета МГИМО. Об этом в среду, 29 июля, сообщает Telegram-канал «112».

21-летняя студентка погибла в апреле 2018 года в Москве. Уже тогда возникали версии, что ее мог вытолкнуть из окна после ссоры ее возлюбленный. Теперь молодого человека задержали. Как уточняет канал, это сын Мухтара Меджидова — экс-председателя правительства Дагестана.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки выпала из окна и погибла. 21-летняя спортсменка упала с 16-го этажа дома в Кишиневе. Родственники убеждены, что это произошло случайно.

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