Бывшего вице-премьера Дагестана обвинили в убийстве журналиста

Организатором убийства Хаджимурада Камалова, учредителя популярного на Северном Кавказе еженедельника «Черновик», назвали бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, своими публикациями журналист мешал развитию политической карьеры Исаева. Чиновника этапировали в Москву, где проводится расследование.

В четверг, 2 июня, еще троим фигурантам дела об убийстве Камалова было предъявлено обвинение по статьям о посягательстве и склонении к посягательству на жизнь общественного деятеля, участие в банде и незаконное хранение оружия. Младший брат убитого издателя в их причастность к убийству, как и в связь с преступлением Шамиля Исаева, не верит. «У Исаева не было никакого мотива, и он не является заказчиком», — цитирует Магди Камалова издание.

5 декабря 2011 года Камалов был расстрелян возле редакции еженедельника «Черновик» в Махачкале. Он скончался по пути в больницу. На месте преступления нашли 14 гильз.

Общественно-политический еженедельник «Черновик» нередко критиковал существующее в республике положение дел, деятельность министерств, глав муниципальных образований, криминальную ситуацию в регионе. В 2008 году против главного редактора издания и нескольких журналистов издания возбудили уголовное дело, обвинив их в экстремизме. В 2011 году дело закрыли за отсутствием состава преступления. В 2009 году имя Хаджимурада Камалова попало в распространявшийся в Махачкале список людей, которым неизвестные угрожали смертью.

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