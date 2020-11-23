Задержанного ФСБ за теракты в московском метро полковника полиции арестовали

Басманный суд арестовал начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева, задержанного ФСБ за перевозку смертницы для терактов в метро Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следствия Исаева отправили в СИЗО до 4 января.

Установлено, что в 2009-2010 годах полковник полиции был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещено в России) и передавал его руководителям информацию о всех спецоперациях полиции. Кроме того, Исаев лично привез на автовокзал одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством.

Полковнику полиции предъявили обвинение по части 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), части 3 статьи 209 («Бандитизм»), пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». Жертвами двойного теракта стал 41 человек, еще 88 пострадали. Все причастные к этим атакам, в том числе организовавший взрывы чеченский террорист Доку Умаров, позже были ликвидированы.