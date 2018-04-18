22-летний именинник зарезал своих гостей

Следователи задержали 22-летнего вахтовика, работавшего на предприятии в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, который во время празднования своего дня рождения напал с ножом на гостей. Об этом в среду, 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, 16 апреля в одном из вагонов-домов на территории станции Островная в разгар вечеринки, сопровождавшейся распитием спиртного, виновник торжества повздорил с двумя приглашенными.

«Виновник торжества в ходе возникшей ссоры, вооружившись кухонным ножом, нанес удары в область головы двум своим гостям. От полученных повреждений один из них скончался на месте», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку вскоре будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

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