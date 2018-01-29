Сибирячка перед убийством пытала мужа песней «О боже, какой мужчина»

В Новокузнецке задержали 49-летнюю местную жительницу, которая заставила супруга варить борщ, а затем приревновав, зарезала. Об этом пишет региональное информагентство «Город новостей».

По данным издания, мужчина после регистрации брака переехал в квартиру жены, в связи с чем, женщина попрекала избранника, называя его приживалкой и бомжом.

После совместного распития алкоголя жена приказала мужу идти на кухню и готовить борщ, а сама стала по кругу слушать песню «О боже, какой мужчина». «Спустя 10 повторов, повар не выдержал и попросил прекратить акустическую атаку. Любимая погнала супруга назад на кухню, заявив, что выпивать он больше не будет, потому что ей самой мало», — отмечает издание.

В это время мужчине позвонили с работы, а у его супруги возникли подозрения. Она отобрала у него телефон, сказав, что «сама проверит, кто это названивает по вечерам». Мужчина возражал, говорил, что ему нужны контакты из телефонной книги.

«Перепишешь на листочек!», — ответила жена и несколько раз ударила спутника жизни ножом. От полученных ранений мужчина скончался до приезда скорой помощи, передает местное информагентство.

«Обвиняемая в убийстве была задержана. Вину в совершении вышеуказанного преступления не признала в полном объеме, пояснив, что муж совершил суицид», — сообщила изданию представитель регионального управления СК Татьяна Паксеева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!