Россиянин предстанет перед судом за расправу над любовницей

В Омской области перед судом предстанет 63-летний россиянин, устроивший расправу над любовницей в 2003 году. Об этом в среду, 28 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

По данным следствия, убийство было совершено в частном доме на территории Омска. Причиной стала ссора между дважды судимым за изнасилование мужчиной и его 25-летней любовницей — женщина хотела разорвать отношения. Уголовник сбил потерпевшую с ног ударом по лицу и натравил кавказскую овчарку, которая сильно ее искусала.

После этого он погрузил еще живую жертву в машину и вывез на Пушкинский тракт, где нанес свыше 50 ударов руками и ногами, а затем задушил ее, наступив на шею. Тело он закидал снегом, его обнаружили лишь в марте 2004 года. Злоумышленнику было заочно предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В течение нескольких лет он скрывался на территории Омской области, регулярно меняя место жительства, пока не попался полицейским. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

12 марта 2020 года сообщалось, что в Саратове 60-летнего местного жителя приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство любовниц.

