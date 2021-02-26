Тюремный надзиратель уличил возлюбленную в измене и убил ее и любовницу

В американском штате Нью-Джерси тюремный надзиратель убил свою девушку и ее любовницу после того, как они провели вместе отпуск в День святого Валентина. Об этом сообщает газета The Sun.

23-летний тюремный работник Джон Менендес обвиняется в убийстве 40-летних украинок Анны Шпилберг и Луизы Шинкаревской. Тело Луизы нашли на парковке 16 февраля. Женщина погибла от выстрела в голову. В тот же вечер труп Анны обнаружили в ее машине. На месте преступления лежал пистолет «Глок», зарегистрированный на Джона.

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Вскоре после убийств Джон прибыл в полицейский участок, признался в содеянном и попросил арестовать его. По данным властей, мужчина утверждал, что убил свою девушку Анну, так как разозлился, что та изменяла ему с Луизой и не отвечала на его звонки. Как пишет The Sun, Анна и Луиза состояли в романтических отношениях.

«Это сумасшествие, не могу поверить, что я это сделал», — заявил Джон властям. Именно он показал, где находится автомобиль Анны и ее труп. По словам очевидца, 16 февраля женщины вернулись из отпуска, и Джон должен был встретить их в аэропорту, однако те игнорировали его звонки.

На данный момент Джон Менендес находится под стражей в окружной тюрьме Эссекса без права выйти под залог. Его обвиняют в двойном убийстве с применением оружия. По делу идет расследование.

Ранее сообщалось, что полицейский из английского графства Дорсет убил любовницу, как только узнал, что она рассказала об их романе его жене. Мужчину приговорили к тюремному заключению на десять с половиной лет.