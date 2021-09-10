Мужчина отказался от гомосексуальности ради церкви и женился на подруге детства

Metro: мормон отказался от своей гомосексуальности ради церкви и женился на подруге в США

Мормон Николас Эпплгейт из Аризоны, США, отказался от своей гомосексуальности ради церкви и сыграл свадьбу с подругой детства. Об этом сообщает Metro.

23-летний Николас рассказал, что знаком с единоверкой Джордан с детства. В марте 2020 года они начали встречаться, и вскоре мужчина признался, что он гей. Поскольку церковь разрешает вступать в отношения только во взрослом возрасте, а секс до брака запрещен, американцу удавалось скрывать сексуальную ориентацию. Признание Николаса не помешало его отношениям с Джордан, и через несколько месяцев пара поженилась.

«Я не отрицаю свою истинную сущность, живя по догматам церкви. Я отрицаю свою истинную сущность, если не живу по законам Евангелия и покидаю церковь, чтобы быть гомосексуалом», — сказал Николас. По словам молодых людей, они по-настоящему счастливы в браке: у них много общих увлечений и схожие взгляды на жизнь.

Николас утверждает, что полностью доволен своим решением и не стал бы ничего менять в жизни. В октябре у пары должен родиться первенец.

Ранее сообщалось, что индианка разоблачила мужа-гея благодаря его странному поведению. По ее словам, он старался держаться от нее подальше и объяснял это тем, что ему изменяла предыдущая супруга, из-за чего он никак не мог оправиться от шока.