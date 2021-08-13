Женщина заподозрила мужа в измене и застала его в машине с полуголым мужчиной

31-летняя женщина заподозрила мужа в измене, а потом застала его в машине с сидящим у него на коленях полуголым мужчиной. Об этом она написала в письме в рубрику Dear Deidre (Дорогая Дейдре) в The Sun.

Автор письма, чье имя не называется, рассказала, что в ее отношениях с мужем все было хорошо до тех пор, пока она не купила машину. Мужчина стал регулярно просить воспользоваться автомобилем, чтобы, например, съездить в супермаркет за пивом. По словам женщины, муж не возвращался домой часами, а когда она спрашивала, где он был, мужчина придумывал разные отговорки.

«Однажды вечером я просмотрела его телефон и обнаружила кокетливые сообщения от других мужчин с вопросом, когда он придет к ним в гости. Мне было так больно», — написала женщина. Она поделилась своими чувствами с мужем, который заверил ее, что переживать не о чем.

Вскоре переписка прекратилась, но спустя время мужчина снова начал брать машину и надолго пропадать. Тогда женщина решила отследить местоположение автомобиля с помощью специального приложения. Сначала она заметила мужа у дома одного из его друзей, а потом обнаружила машину у местного парка, в котором встречаются гомосексуалы для секса.

Женщина заглянула в окно автомобиля и увидела своего мужа, на коленях которого сидел полуобнаженный парень. Она начала стучать в дверь, но мужчина не открыл ее и уехал. Дома он рассказал жене, что это был не он, а его друг, который одолжил машину.

Автор письма спросила, как ей поступить в такой ситуации. На это колумнистка Дейдре Сандерс ответила, что женщине нужно открыто поговорить с мужем, и порекомендовала ей прочитать несколько статей про гомосексуалов. Она также посоветовала сдать анализы на наличие заболеваний, передающихся половым путем и добавила, что ориентация мужчины не делает его плохим отцом.

Ранее сообщалось, что индианка разоблачила мужа-гея благодаря его странному поведению. По ее словам, он старался держаться от нее подальше, объясняя это тем, что ему изменяла предыдущая супруга, из-за чего он никак не может оправиться от шока.