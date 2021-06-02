Женщина заподозрила мужа в измене и застукала его со своим взрослым сыном

Пользовательница Reddit рассказала, что застукала мужа за изменой со своим взрослым сыном. Своей историей она поделилась в сабреддите relationship_advice.

47-летняя автор поста написала, что несколько месяцев назад ее 34-летний муж охладел к ней. Со временем из их жизни полностью исчезла интимная близость, хотя до того они занимались сексом несколько раз в неделю. К тому же мужчина начал нарочито отворачивать от нее экран телефона и сменил пароль от ноутбука, хотя прежде в их паре было принято всем делиться.

Женщина заподозрила, что муж ей изменяет. Чтобы убедиться в этом, перед отъездом в командировку она, по совету коллеги с похожим опытом, спрятала дома скрытую камеру, передающую все сведения на телефон.

Спустя несколько часов после отъезда женщина проверила, что происходит дома. На кадрах она увидела, как муж целуется с ее 25-летним сыном. «Моя жизнь разрушена и лежит в руинах, я не знаю, что делать дальше, и не хочу выходить из гостиничного номера. Не уверена, что смогу вообще на кого-то из них смотреть после такого предательства», — призналась автор поста. Она спросила у комментаторов, что ей теперь делать.

Пользователи Reddit выразили сочувствие женщине и посоветовали обратиться к психотерапевту. «Ваш муж просто козел. Разводитесь, да и сына из жизни выбросьте. Быть геем нормально, но спать с отчимом — ни разу. Они оба подонки», — написал один из них. Другой предложил сразу обратиться к юристу и обязательно показать ему запись, чтобы развестись на более выгодных условиях.

Ранее сообщалось, что женщина раскрыла измену возлюбленного по детали на фотографии. Она листала соцсети и увидела у продающей футболки девушки снимок из комнаты своего парня.