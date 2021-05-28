Мужчина провел ночь с девушкой и нашел способ сообщить ее парню об измене

Пользователь Twitter поблагодарил мужчину, который нашел способ сообщить ему, что ему изменяет девушка. Об этом пишет издание The Mirror.

Он рассказал, что нашел под сиденьем унитаза записку, в которой говорилось, что возлюбленная провела ночь с другим.

В тексте говорилось: «Эта девушка только утром сообщила мне, что у нее есть парень. Прости, что говорю тебе это, но на твоем месте я хотел бы знать. Прости, брат».

Получатель записки пояснил, что отсутствовал в городе в ту ночь, когда девушка ему изменила.

Позже пост был опубликован в TikTok и стал вирусным. Многие пользователи благодарили мужчину, чье имя неизвестно, за то, что он оказался достаточно находчив, чтобы спрятать записку туда, куда обычно не заглядывают девушки.

«Спрятать что-то под сиденьем унитаза действительно умно», — написал один из пользователей. «Я сделаю то же самое в доме друзей и буду наблюдать за салютом», — пошутил другой.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @t.i.tiffany рассказала, как разоблачила неверного мужа и его любовницу и застукала их в аэропорту. Она нашла страницу предполагаемой любовницы в Facebook и сообщила обо всем ее мужу, после чего они вместе отправились в аэропорт с целью встретить изменников в зале выдачи багажа.