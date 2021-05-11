Жена разоблачила неверного мужа и застукала его с любовницей в аэропорту

Пользовательница TikTok @t.i.tiffany рассказала, как разоблачила неверного мужа и его любовницу и застукала их в аэропорту. Видео произошедшего появилось в ее аккаунте в воскресенье, 9 мая.

По словам Тиффани Коатс (Tiffany Coats), муж предупредил ее, что улетает в американский город Лас-Вегас, штат Невада. Заподозрив неладное, она позвонила в авиакомпанию и узнала имя его спутницы.

Коатс нашла страницу предполагаемой любовницы в Facebook и сообщила обо всем ее мужу. Затем они вместе отправились в аэропорт с целью встретить изменщиков в зале выдачи багажа. Чтобы путешественники не смогли скрыться, обманутые супруги заранее забрали их чемоданы и сели поужинать.

Муж любовницы нашел в ее багаже новые вещи, которые она привезла из Лас-Вегаса, и отдал их Коатс. Как оказалось, любовники заметили супругов в аэропорту и пытались спрятаться на парковке. Мужу тиктокерши удалось сбежать, а его возлюбленная столкнулась с супругом. Позже Коатс вернула багажа разлучнице.

Тем временем муж Коатс пожаловался в администрацию транспортной безопасности на то, что жена похитила его багаж. В ответ его жена заявила, что не собирается ничего возвращать. Через четыре месяца она подала на развод.

Ранее женщина раскрыла измены возлюбленного по детали на фотографии. Она анонимно предоставила скриншоты переписки с продавщицей футболки. Оказалось, хозяйка вещи сделала снимок в комнате ее возлюбленного.