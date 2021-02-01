Три любовницы разоблачили женатого полицейского с четырьмя детьми

Руководителя полиции американского города Стиннетт, штат Техас, заподозрили в многоженстве. Об этом пишет издание Daily Mail.

39-летний Джейсон Колье (Jason Collier) возглавил департамент полиции Стиннетта в феврале 2020 года. В официальном сообщении о назначении утверждалось, что у него есть жена и четверо детей. В январе 2021-го полицейского разоблачила одна из бывших любовниц Сесили Штейнмец (Cecily Steinmetz). «Джейсон Колье ведет двойную и тройную жизнь», — заявила она в Fаcebook.

Штейнмец утверждает, что до недавнего времени не знала ни о семье, ни о других любовницах Колье. Она обнаружила обман, когда опубликовала в соцсети фотографии, на которых позировала вместе с полицейским. Их увидела другая любовница, которую зовут Кристи Шаффер (Kristi Shaffer). Она написала Штейнмец, что встречается с Колье и что в декабре у них была помолвка.

Во время следующей встречи Штейнмец потребовала у Колье объяснений. Он пытался оправдываться и даже продемонстрировал ей фальшивое свидетельство об аннуляции брака. Женщина не поверила и рассказала обо всем в интернете. После этого к ней обратились еще несколько любовниц полицейского. Департамент полиции Стиннетта начал расследование и временно отстранил Колье от службы.

Ранее сообщалось, что полицейский из Лондона женился на четвертой женщине, будучи женатым на третьей, и оказался под угрозой тюремного заключения. Ему грозит четырехмесячное тюремное заключение.