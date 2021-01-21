Полицейский-многоженец обзавелся четвертой супругой и пошел под суд

Полицейский из Лондона, Великобритания, женился на четвертой жене, будучи женатым на третьей, и оказался под угрозой тюремного заключения. Об этом сообщает издание The Sun.

В 2009 году Рой Перейра (Roy Pereira), которому сейчас 49 лет, женился на Кристин О’Хэйр (Christime O’Hare). Это был его третий брак. В июле 2018 года Перейра женился на еще одной женщине, Эбби Райт (Abbi Wright). Он не рассказал О’Хэйр и Райт о существовании друг друга.

В августе 2019 года третья супруга узнала о произошедшем и написала на его странице в Facebook: «Кто был плохим мальчиком? Ты в курсе, что я все еще твоя жена, и, когда ты в прошлом году женился на этой женщине, ты стал мошенником и многоженцем?»

Третья жена подчеркнула, что ее адвокат знает все о действиях Перейры, поэтому ему нет смысла прятаться.

Во вторник, 19 января, Перейра предстал перед судом из дома по видеосвязи. Судья потребовала подготовить отчеты и заявление о причиненном жертве вреде от Райт. «Это необычное преступление. Такие случаи редко рассматриваются в судах. Меня беспокоят ее чувства после того, как она узнала, что состоит в браке с уже женатым мужчиной», — сказала она.

Поверенная Перейры Карен Моксон-Смит (Karen Moxon Smith) заявила, что отношения мужчины с Райт окончены. По ее словам, Перейра все еще работает в транспортной полиции, но ожидается, что он будет уволен.

Теперь ему грозит четыре месяца тюремного заключения за то, что он подверг четвертую жену психологической травме. Суд освободил его под залог, приговор будет озвучен позднее.

Ранее сообщалось, что в США задержан многоженец, у которого было не менее четырех жен, не знавших друг о друге. Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и стал отцом десятков детей.