Женщина разоблачила мужа-гея благодаря его претензиям и скандалам

Индианка разоблачила мужа-гея благодаря его странному поведению. Об этом сообщает The Sentinel.

Женщина из города Бангалор, штат Карнатака, обратила внимание на странное поведение 31-летнего мужа сразу же после свадьбы в 2018 году. По ее словам, он старался держаться от нее подальше, объясняя это тем, что ему изменяла предыдущая супруга, из-за чего он никак не может оправиться от шока.

Позже мужчина стал предъявлять жене претензии, что ее приданое было слишком маленьким, и использовал любой мелкий повод, чтобы закатить скандал.

После начала пандемии COVID-19 женщина обратила внимание, что супруг отправляет очень много сообщений по мобильному телефону. Во время первого локдауна поведение ее благоверного стало еще более странным, а во время второго индианка решилась проверить его телефон. Она обнаружила, что муж зарегистрирован в приложении для гей-знакомств и состоял в отношениях с несколькими мужчинами.

После окончания локдауна индианка подала жалобы на измены мужа в полицию и службу помощи женщинам. Однако дело осложняется тем, что ее брак с мужем-геем не регистрировался официально, а свадебная церемония была проведена старейшинами по древнему обряду.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что застукала мужа за изменой со своим взрослым сыном. Мужчина охладел к ней, и она установила дома скрытую камеру, подозревая его в изменах. На кадрах она увидела, как муж целуется с ее 25-летним сыном.